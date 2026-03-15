◆オープン戦広島１―０阪神（１５日・マツダ）阪神・伏見寅威捕手が１５日、オリックス時代の元同僚で同級生の西勇と、阪神では初めてバッテリーを組んだ。４回３安打無失点と好投を演出し「西らしい投球でよかったんじゃないですか」と振り返った。公式戦でともに先発でバッテリーを組んだのは、２０１３年８月９日の西武戦が最後。オープン戦で２試合目の登板となった西勇は「自分が不安になってる時に安心感、プライベー