◆オープン戦巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人は待望のチーム１号から一気に３発が飛び出して快勝。先発の則本昂大投手は今季最長５回を無失点と粘投した。阿部監督は試合後、猛アピールした若手を称えてから「右肩のコンディション不良」で離脱することが決まった山崎伊織投手について言及。「（一時的に）投げられなくなったのはもう仕方がないので、今でよかったって思うしかないですし、そう思えるようにね