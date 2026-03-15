◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）実力馬が集まった皐月賞トライアルに１６頭が出走し、９番人気のテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は１４着に終わった。同馬は人気ロックバンド、ＧＬＡＹのＴＥＲＵが名前を付けたことで注目を集め、昨年１０月に新馬勝ち。東京スポーツ杯２歳Ｓでは逃げて４着。３か月半の休養を挟んで今年初戦を迎えていた。ＴＥ