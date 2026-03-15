◆女子アジア杯▽準々決勝日本７―０フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、同４１位のフィリピンに７―０で大勝し、１０大会連続の女子Ｗ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。守備を固めたフィリピンに対し、前半終盤まで我慢の時間が続いたが、前半４５分、左ＣＫからゴール前が混戦となる中、ＦＷ田中美南がヘッドで押し込み、先制に成功。たたみかけるように