油大さじ1杯だけの鶏むね肉唐揚げレシピ ダイエット中にも嬉しいヘルシーな唐揚げレシピをご紹介します。油の量は大さじ1杯だけでむね肉を使っているのにジューシーでおいしい唐揚げを作ることができますよ。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 油で揚げず焼くのがポイント！ 1砂糖やマヨネーズなど、お肉をやわらかくする調味料で下味をつけます。 ２油は薄く敷いて、フライパンで焼