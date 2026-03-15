◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチノックアウト・CPフレッシュマート―岩田翔吉（2026年3月15日横浜BUNTAI）前WBO世界同級王者・岩田翔吉（30＝帝拳）が挑戦した相手のリングネームが話題となった。WBC世界ライトフライ級王者はノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）。タイのボクサーはニックネームとスポンサーや所属ジムの名前を組み合わせることが多い。「ノックアウト」は文字通りハードパンチャーの