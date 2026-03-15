野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）がベネズエラ（Ｄ組２位）に５−８で敗れ、準々決勝敗退が決まった。ベネズエラは、先発のＲ・スアレス（レッドソックス）が崩れたものの、チーム全体でカバーした。３本塁打の打線は長打力を発揮し、救援陣は無失点でつなぐ会心の逆転勝利。選手はグ