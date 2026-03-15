“育児＝ママの仕事”だと思い込んでいる夫。ほんの少し手伝ってくれるだけでママの負担は減るのに、なにを頼んでも断固拒否。夜泣きで疲弊していても気にする素振りゼロ。本当に限界を迎えたときですら手伝ってくれず…!?【まんが】夫は"ママが一番教"(ウーマンエキサイト編集部)