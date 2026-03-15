大相撲春場所８日目（１５日・大阪府立体育会館）――横綱大関は総崩れ。豊昇龍は土俵際で大栄翔にはたきこまれ、２敗。２連敗中の安青錦も隆の勝の引き技を食って５敗。琴桜は平戸海の出足に完敗し、星が五分に戻った。霧島は１敗で並ぶ高安との関脇対決を、熱のこもった相撲で制した。熱海富士は厳しい攻めで若隆景を退け、５勝。若元春はようやく初日を出した。