レキットベンキーザー・ジャパンが展開する着圧ソックスブランド「メディキュット」は、60歳からの脚ケアシリーズの第2弾として「メディキュット朝・爽快！こむらナイト着圧ソックス」を2026年2月26日から販売中です。60代向けは嬉しい...！メディキュットは、性別年齢に関係なく様々な脚悩みに着目しています。60歳以上の人にも、脚ケアのニーズが多くあることを受け、より幅広い世代の人々の脚悩みに寄り添えるように、製品を