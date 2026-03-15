多くの日本人選手が活躍したミラノ・コルティナオリンピック。冬季五輪としては史上最多のメダルを獲得し、多くの県勢選手がイタリアを舞台に羽ばたいたのは記憶に新しいところです。実は、妙高からスキージャンプや複合で次のオリンピックを目指す中学生の兄弟がいます。互いに刺激しあう2人……そこには兄弟ならではの想いがありました。 ◆ジャンプで世界を目指す竹田兄弟 コマのついた台車に乗りジャンプ……平均