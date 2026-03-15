F1中国 GP決勝サーキット：中国／上海 IC天気：ほぼ曇り路面状況：ドライ気温：14.9℃路面温度：19.9℃ F1中国 GPの決勝が上海 ICで行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:33:15.607で優勝。2位は（+5.515）で2番グリッドスタートのG.ラッセル（MER）、3位は（+25.267）で3番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）となった。 詳しい順位は以下の通り。