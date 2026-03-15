江蘇省無錫市梁渓区の山北街道（エリア）はこのほど、「ぜい肉を牛肉に変える」というヘルシーダイエットチャレンジを実施し、話題を集めている。このチャレンジの参加者は1月1日から10日の間に体重を測り、ぜい肉が減っていた場合、賞品の牛肉を受け取ることができる。具体的には、体重が500グラム減っていた場合は牛肉500グラムまたは牛骨1．5キロ、1キロ減っていた場合は500グラムの牛テール、1．5キロ減っていた場合は牛ホルモ