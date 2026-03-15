この記事をまとめると ■408/4RMはフェラーリが1980年代に開発した実験的4WDプロトタイプ ■V8エンジンと独自4WDを組み合わせて電子技術などでも多数の最新技術を搭載 ■17件の国際特許を取得してのちのフェラーリ車に大きな影響を与えた 1980年代に生まれた未来のフェラーリ 今回は、フェラーリが1980年代に製作したプロトタイプ、「408/4RM」の話をしようと思う。ちなみに408/4RMというネーミングは、4リッターのV型8気筒エン