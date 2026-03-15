滋賀県近江八幡市では、色鮮やかな山車が町を練り歩く「左義長まつり」が行われました。 びわ湖周辺の町に春の到来を告げる「左義長まつり」。五穀豊穣や商売繁盛を願った日牟禮八幡宮の大祭の１つで、安土城を築いた織田信長も一緒に参加したと伝えられています。 今年は穀物や昆布などで作った干支の「うま」の飾り物をつけた１３基の左義長が町を練り歩きます。 祭りの見せ場は「ケンカ」と呼ばれる左義長同士のぶつ