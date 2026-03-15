京都市動物園で去年生まれたニシゴリラの赤ちゃんの名前が決まり、来園者にお披露目されました。 抱っこされて母親に甘えるのは、去年１１月２４日、京都市動物園で生まれたニシゴリラの赤ちゃんです。 赤ちゃんは父親の「モモタロウ」と母親の「ゲンキ」との間に生まれた三男坊です。 ６年ぶりの赤ちゃん誕生に、動物園は来園者から名前を公募。集まった２５００通を超える候補の中から選ばれたのは「サンタロウ」。