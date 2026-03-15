◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表「侍ジャパン」は15日、準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。大谷翔平選手が最後の打者となりました。初回は先発の山本由伸投手が先頭打者ホームランを浴びますが、直後に大谷選手が先頭打者ホームランで反撃。その後は3回に佐藤輝明選手のタイムリーや森下翔太選手の3ランで5-2とリードしますが、5回・6回と投手陣が強力ベ