３月１６日（月）の近畿地方は、春を実感する暖かさとなるでしょう。春の３Ｋ（乾燥・寒暖差・花粉）には要注意です。 １６日（月）は高気圧に覆われて、中部と南部は穏やかに晴れるでしょう。春の暖かな日ざしがたっぷりと降り注ぎそうです。北部では多少雲が広がりますが、天気が大きく崩れることはなさそうで、晴れ間もありそうです。広い範囲で空気が「乾燥」しているため、火の取り扱いに注意し、肌の保湿も心掛けてくだ