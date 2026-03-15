TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）の公式Xが15日に更新され、同局の山本恵里伽アナウンサーが番組を卒業すると発表した。4月から篠原梨菜アナウンサーがアシスタントを担当する。同Xで「4年間担当した山本恵里伽アナウンサーは3月いっぱいで番組を卒業し、4月からは・・！篠原梨菜アナウンサーがお送りします！」と発表。そして「これからもあたたかい応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。山本ア