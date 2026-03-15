モデルで女優の桐島かれん（61）が15日、自身のインスタグラムを更新し、生まれたばかりの孫とのショットを公開した。「二人目の孫が産まれました」と報告し、小さなベビーを抱っこして愛おしげに見つめるショットを投稿。「女の子です。可愛いくてとろけそう」と愛情たっぷりにつづった。作家の桐島洋子氏を母に持ち、自身は1993年に写真家の上田義彦氏と結婚。3女1男の4人の子供をもうけた。2023年には長女が男児を出産し