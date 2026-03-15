関西将棋会館の道場＝大阪府高槻市2024年12月、大阪市内から大阪府高槻市に移転オープンした関西将棋会館。アマチュア向けの大会やプロ棋士による大盤解説会など多彩な催しを開いている他、将棋や棋士にまつわるグッズを販売するオフィシャルショップもあり、子供から高齢者まで多くのファンが足を運んでいる。移転は、市の認知度向上にも大きな役割を果たしている。（共同通信＝広瀬翔）会館内には将棋盤が置かれた机が並ぶ道