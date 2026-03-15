ボクシングのトリプル世界戦は15日、横浜BUNTAIで行われ、世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級王者の松本流星（帝拳）が同級4位の高田勇仁（ライオンズ）に3―0で判定勝ちし、初防衛に成功した。昨年9月の対戦に続いて勝利した。世界ボクシング評議会（WBC）ライトフライ級は同級2位の岩田翔吉（帝拳）と王者のノックアウト・CPフレッシュマート（タイ）が対戦。世界ボクシング機構（WBO）フライ級は世界初挑戦の同級6位、