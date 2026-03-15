台湾ホンハイ・レディース最終日（15日・台湾・オリエント・クラブ＝6720ヤード、パー72）首位で出た20歳の菅楓華が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算5アンダーの283で逃げ切って優勝し、昨年9月以来のツアー通算2勝目を挙げた。優勝賞金約5680万円を獲得した。開幕戦を制した佐久間朱莉が6打差の2位。古江彩佳がさらに1打差の3位に入った。入谷響と金沢志奈が通算5オーバーの4位で、桑木志帆ら5人が6位だった。（出場55選