ボクシングのトリプル世界戦が１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで行われ、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）ミニマム級王者の松本流星（帝拳）が同級４位高田勇仁（ライオンズ）を３―０の判定で下し、初防衛に成功した。松本は昨年９月の同級王座決定戦で高田を５回途中負傷判定で破っており、今回の再戦も制した。