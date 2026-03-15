アカデミー賞の授賞式を翌日に控え、メイクアップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされている映画「国宝」の激励会がアメリカ・ロサンゼルスで開かれました。吉沢亮さん主演の「国宝」は歌舞伎界の葛藤と芸の追求を描いた作品で、アカデミー賞メイクアップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされています。受賞すれば、日本映画としてこの部門では初めてとなります。14日、ロサンゼルスの日本総領事公邸で開かれた激励会には、李相