3月14日、人気クイズ番組『世界ふしぎ発見！ 大発掘！ 黄金のマスクが出た！ 岡田准一エジプト特別潜入3時間スペシャル』（TBS系）が放送された。番組終了から2年ぶりの放送となったが、出演した野々村真の “激変” ぶりが注目を集めている。『世界ふしぎ発見！』は1986年にスタートし、「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界のさまざまな “ふしぎ” をミステリーハンターが旅をしながら、クイズとトーク形式で紹介する番組。2024年3