2026年3月14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2度めの連覇を目指した日本代表（侍ジャパン）は、準々決勝でベネズエラに5−8で敗戦。大会連覇どころか、6大会連続のベスト4進出さえ逃してしまった。一方で、WBCは今大会から新たな時代を迎えることとなった。これまでは地上波で見ることができ、老若男女にとって身近な大会と言えた。ところが、今大会からは動画配信サービス「Netflix」による