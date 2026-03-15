カーリング女子で２０２５年日本選手権２位の北海道銀行は、意地で表彰台を死守した。軽井沢国際選手権最終日（１５日、長野・軽井沢アイスパーク）の準決勝では、ミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）に１―８で大敗。ただ、３位決定戦ではチーム・グレイウィザーズ（カナダ）に６―３で勝利を収めた。スキップ・仁平美来は「結果にこだわってやっていたわけじゃなくて、自分たちの成長と