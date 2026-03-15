カーリング女子の中部電力でスキップを担う北沢育恵が、世界トップレベルとの差について言及した。軽井沢国際選手権最終日（１５日、長野・軽井沢アイスパーク）の決勝では、ミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）と対戦。１―１の第３エンド（Ｅ）に大量５点を喫すると、第４Ｅにも１点をスチールされる苦しい展開を強いられた。第５、６Ｅには１点ずつを奪って意地を見せるも、３―７で敗れ