新日本プロレス１５日山梨大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」準々決勝で、ＳＴＲＯＮＧ無差別級王者のボルチン・オレッグ（３２）がＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）を撃破し準決勝（２０日、長岡）に進出した。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の新リーダーを、怪力で粉砕した。入場を襲撃されたボルチンは、場外でイス攻撃を浴びいきなり試合の主導権を握られる。さらにレフェリーと