ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が12日に配信された。『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○ヒコロヒー「すっごいな!」第2話では、3組のカップルが初対面を果たし、朝食を囲むことに。この旅に参加することになった理由や、普段のケンカの内容について語り合った。「結婚をリアルに考えられないですよね」という会社経営者・ケンシに、IT