ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表エンマヌエル・デヘスス投手（29）の投球に、韓国メディアが衝撃を受けている。6回に4番手・伊藤大海が痛恨の3ランを浴び逆転許す準々決勝が2026年3月15日、米フロリダ州マイアミで行われ、日本代表がベネズエラ代表に5−8で敗れた。試合は序盤から激しい打ち合いとなり、4回まで日本が5−2でリードした。日本は中継ぎ陣がベネズエラの重量打線に打ち込まれ、5回に2点、6