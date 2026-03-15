これは、義実家との微妙な距離感に悩んでいた友人A子が、勇気を出して自分の思いを伝えたエピソードです。 義母のルールに耐えかねず、思わず一言 夫も「あのとき、よく言ってくれたね。俺も人任せにしすぎてた、ごめん」と自分の非を認め、歩み寄ってくれるようになりました。我慢することが“優しさ”だと思っていたけれど、本当の優しさは“きちんと伝えること”なのかもしれません。義実家との関係は決