WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。試合後、沈黙のミックスゾーンには、選手たちの悔しげな顔が通り過ぎて行く。そして、取材の輪から「悔しい」「申し訳ない」という言葉が漏れた。呆然とベネズエラの歓喜を見つ