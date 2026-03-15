WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶が15日、中国・重慶で行われた。男子シングルス準決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同27位の温瑞博（中国）に2-4で敗れた。完全アウェーとなったこの試合、張本には中国人とみられる観客から妨害とも取れる行為があった。世界27位ながら、今大会で快進撃を続ける中国の19歳、温瑞博。張本は完全アウェーでの一戦となった。試合中、張本がサーブ