俳優・村田雄浩が13日、自身のインスタグラムを更新。コミカルな姿をアップし、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】「でっかくなっちゃった」サービス精神旺盛なベテラン俳優 村田は女優・飯島直子らと出演した舞台「NUKIDO～外から見るか 芯から見るか～」の名古屋公演が無事に終了したことを報告。「本当に多くのお客様に足を運んでいただいて感謝しております」とファンに感謝をつづった。 続けて