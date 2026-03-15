女優の八木莉可子、俳優の中島裕翔が１５日、都内でテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙｂｅｙｏｎｄ」（２１日、後９時）の会見に出席し、仕事で大切にしていることを明かした。日本のファッションデザイナーの草分けで国際的に活躍した森英恵さん（２０２２年逝去、享年９６）の生誕１００周年を記念したドラマ。八木が英恵さん、中島が英恵さんの夫・賢さんを演じる。２人は初共演。中島は八木の第