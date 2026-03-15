◆オープン戦巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の育成・平山功太内野手（２１）が１軍昇格で即「１番・中堅」で先発出場し今季チーム１号を含む５打数３安打２打点の大暴れ。阿部監督は「こうやってぶっつけでね、いきなり結果を出したのでね。残してチャンスを与えようかなと思います」と引き続き、１軍に同行させることを明言した。平山は２３年育成ドラフト７位で巨人入りした右の大砲候補。３回には左中間へ