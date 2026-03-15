◆大相撲春場所８日目（１５日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に敗れ、痛い２敗目を喫した。先場所、不覚を取った相手に金星配給となった。６日目の東前頭３枚目・平戸海（境川）、前日の７日目は西前頭３枚目・王鵬（大嶽）と、連続して鋭い当たりから速攻で勝利を挙げるなど強さを見せつけて、横綱初優勝にばく進しそうな勢いだったが、急停車した。