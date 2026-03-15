◇オープン戦西武5―4ロッテ（2026年3月15日ZOZOマリン）西武の長谷川信哉外野手（23）が15日、ロッテとのオープン戦に「2番・中堅」で先発出場。サイクル安打まであと二塁打1本と王手を掛けたものの達成はならなかった。ただ、5打数4安打の内容に「自分でもビックリしている。1安打4安打はファームを含めて初めて」と驚きの表情を浮かべていた。この日の長谷川は当たっていた。初回に先制の起点となる中前打、3回には同