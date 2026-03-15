警視庁などによりますと、きょう午前9時半ごろ、東京メトロ半蔵門線の永田町駅で電車が停車した直後に乗客のモバイルバッテリーから火が出ました。火はおよそ15分後に消し止められ、けが人はいませんでしたが、この影響で、半蔵門線は一時全線で運転を見合わせました。モバイルバッテリーをめぐっては、電車内で発火する事故が相次いでいます。