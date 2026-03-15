ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）は2日目を終えた。2日目8R、井上忠政（30＝大阪）は3コースから先陣を切って捲ったものの村岡にいったん、捲り差されてしまった。しかし、1周2Mでその村岡をきっちり差し返して逆転勝利をたぐり寄せた。「展示から重かった。今節は完全に運がいい。記念で成績を残せている人は流れもいいので。その流れを逃さないようにしたい」。日またぎ