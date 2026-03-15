テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。春らしい衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「陽射しは春なのに、冷たい風に冬を感じました」とつづり始めた。そして「食後に大久保先生からいただいた苺を瑞々しくて甘くて美味しかったです」と、競馬番組で共演する元JRA調教師の大久保洋吉氏から受け取ったいちごを持った