今年1月、東京・上野の路上で現金4億円あまりが奪われ、きのう、男7人が逮捕された事件で指示役とみられる男が犯行後、1000万円相当の高級車などを購入していたとみられることがわかりました。この事件は今年1月、台東区東上野の路上で、現金およそ4億2300万円を奪い、男性（43）に催涙スプレーをかけたとして「指示役」とみられる、指定暴力団・山口組弘道会系の組幹部、狩野仁琉容疑者（21）ら男7人が逮捕されたものです。その後