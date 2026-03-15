将棋の藤井六冠、正念場が続いています。将棋の藤井聡太六冠（23）が増田康宏八段（28）の挑戦を受ける、「第51期棋王戦五番勝負」第4局がきょう午前9時、栃木県・日光市のホテルで始まりました。先に3勝した方がタイトルを獲得する「棋王戦」ですが現在1勝2敗の藤井六冠はこの対局で負けると六冠から陥落することになります。「棋王戦」第4局は今夜、決着する見通しです。