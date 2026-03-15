◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）ともに6勝1敗でこの日に臨んだ大関経験者の関脇対決は霧島（29＝音羽山部屋）が高安（36＝田子ノ浦部屋）をすくい投げで下し優勝争いトップの1敗を堅持した。立ち合いで踏み込んだ高安は狙った左上手を取れず。霧島は左ですくって、いったん離れた。そこから右差しで左上手をつかみ、頭をつけた。高安に右下手で半身という劣勢を強いた。互いに攻める機会を探る