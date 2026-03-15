タレントの松本明子が１５日、日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い」に登場。以前、ヒロミからアドバイスをもらった赤字のキャンピンガー事業についてのその後を明かした。この日は「特別編」として、以前の放送を再編成したものを放送したが、その中で、以前に出演し、赤字のキャンピングカー事業の助言をもらっていた松本が、「その後」を報告した。松本は、「インバウンドのお客様のためにホームページも英語バージョンとか