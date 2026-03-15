東日本大震災の発生から15年が経つなか、茨城県神栖市ではきょう、「あるもの」を活用した新たな津波避難の実証実験が行われました。けさ、実施されたのは“最新技術”を活用した避難訓練です。参加者の家を訪ねてみると…防災無線「大津波警報が発表されました。直ちに訓練会場に避難してください。周囲の人に声をかけて一緒に避難してください」避難訓練に参加 金本吉明さん「みんなで避難するからね」避難を呼びかけている