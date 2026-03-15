タレントのJOY（40）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演し、所属事務所独立について語った。番組には、類似タレントと呼ばれるユージ（38）とともに出演。明石家さんま、マツコ・デラックスの前で、その格差が白日の下にさらされた。JOYは今年1月、所属事務所を退所。妻のタレントわたなべ麻衣とともに、独立したことを公表した。「今年からフリーになりまして。『JAM’sflower』とい