顔出しNGの敏腕ライターたちが、いま注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。15日の放送（深1：39）は、『ザ！世界仰天ニュース』（17日放送／日本テレビ系後9：00）からコットンが登場。ミスター慶応・元アナウンサーという華々しい経歴を持つツッコミの西村真二、老若男女を問わず演じ分ける怪演ボケのきょんの2人は、『キングオブコント』などの賞レースでもお馴染みだが、『仰天ニュース』は初登場